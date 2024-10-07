الفريق أول كباشي يتفقد القوات بجبل مويه

متابعات: السوداني

تفقد عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية ومتحركات النيل الأبيض وسنار بجبل مويه.

وأشاد كباشي بالروح المعنوية العالية للقوات المرابطة في الخطوط الأمامية بجبل مويه واستبسالها في الذود عن حياض الوطن والعزيمة والإصرار على تطهير كل شبر من ترابه.

وبشّر بقرب ساعة النصر وحسم التمرد، مشيداً بصمود الأبطال الذين توّجوا معركة جبل مويه بفتح الطريق القومي سنار – ربك.

رافق عضو مجلس السيادة في الزيارة، اللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف عمليات النيل الأبيض، واللواء الركن سامي الطيب قائد الفرقة 18 مشاة ورئيس شُعبة الاستخبارات بالفرقة 18 ورئيس شعبة عمليات الفرقة 18.