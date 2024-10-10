مولانا الميرغني يعين ثلاثة نواب له في رئاسة الحزب الاتحادي الأصل

القاهرة: السوداني

أصدر مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، قراراً بتعيين نواب له وهم “السيد عبد الله محمد عثمان الميرغني، السيد ميرغني عبد الرحمن الحاج سليمان والبروفيسور البخاري الجعلي”، حيث أدُّوا القسم أمامه القسم صباح اليوم.

وقال الناطق الرسمي للحزب، عمر خلف الله يوسف، إن القرارات اتت دعماَ لدور الحزب في اضطلاعه بمسووليته الوطنية التاريخية، وتعزيزاً لمجهودات الحزب في مواجهة الأزمة السياسية بالبلاد وآثار حرب مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية، وأخذاً بمبدأ المشاركة الفعالة لتمكين الحزب من مساندة جماهير الشعب السوداني فيما تتعرض له من محنة.