مناوي حاكم دارفور يرد على خطاب المجرم حميدتي

وشهد الشاهد من أهلها.. أثبت حميدتي بأن الإطاري هو سبب هذه الحرب، على قوله هو شخصياً.. (طول الصيف ينضج الحميض)، الآن بدأت تظهر مفاصل المُؤامرة على السودان.. الحل الوحيد هو الاعتراف بالأخطاء من أجل الحل الذي يتقدمه أبناء الوطن.

حميدتي ودون أن يرمش له طرفٌ، ذرف دموع التماسيح، وشكا مُرّ الشكوى في خطاب التناقض وسيل الأكاذيب أن الإطاري هو سبب الحرب، وكأنه اكتشف أمراً خطيراً.

ما قاله بالأمس قلناه له وحذرناه ونصحناه هو وصبيته في الحرية والتغيير منذ قرابة العامين، لكنهم لم يستبينوا نصحنا.

والآن جاء يبكي.. ماذا سيقول لصبيته وأذنابهم بعد أن خلعوا جلباب الحرية والتغيير وارتدوا زياً جديداً (تقدُّم) وهي في تدهور على الدوام.

لكنهم لم يُغيِّروا عقولهم في التآمر والتعالي، لنرى هل سيقرون بأن الاتفاق الإطاري هو الذي قادنا إلى الحرب؟

عليهم أن يعلنوا ذلك بشجاعة، ويضيفوا إلى سقوطهم سقطة جديدة.. والتاريخ لا يرحم.