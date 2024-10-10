ضبطية نوعية لمكافحة الولاية الشمالية لمتسللين وأسلحة وذخائر وعربة تندرا

حلفا: عبد الناصر محمد حسين

في ضبطية نوعية لمكافحة الولاية الشمالية فرعية وادي حلفا؛ ضبطت عشرة بنادق قنص مزودة بمناظير وبندقية ٱلية كلاشنكوف و134000 طلقة مسدس صوت، بجانب عدد كبير من ذخيرة القنص وعربة تندرا ومجموعة من المتسللين إثر معلومات ومتابعة ورصد وتمشيط.

واثنى مدير عام قوات الجمارك المكلف اللواء صلاح احمد إبراهيم، على دور قوات المكافحة في مكافحة التهريب، وثمّن مساعد المدير العام لمكافحة التهريب دور القوات المنتشرة على حدود البلاد، مشيداً بالضبطية.

ووعد مدير إدارة المكافحة بالولاية الشمالية، العميد أحمد الطيب الفضل بالمزيد من الإنجازات وسط استعدادات القوات لدحر المهربين وأعوانهم وتأمين وحماية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أشاد مدير فرع المكافحة بوادي حلفا العقيد سيف الدين عبد الكريم بأدوار قوات المكافحة تجاه الواجب، وقال إنّهم سيظلون عيناً لا تنام ويداً تحمي أمن وسلامة الوطن حتى ينعم بالسلام والاستقرار.