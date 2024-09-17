مراسم عزاء للموسيقي الراحل (حُذيفة فرج)

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أقيمت مراسم عزاء عازف الكمان الشهير (حُذيفة فرج) بمسجد أولاد غنيم بمحطة حسن محمد بفيصل بالقاهرة وسط حضور عدد مُقدر من زملائه الموسيقيين. وتلقى العزاء شقيقه د. أحمد فرج وأبناء سنار وزملاؤه بالوسط الفني.

تقدم العزاء بالقاهرة الموسيقار الشافعي شيخ إدريس، والموسيقار بروف محمد آدم ترنين والأستاذ الموسيقار محمد حامد جوار عضو مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية بالسودان والمخرج عبد الرحمن سوركتي والصحفي عصام الكدرو وعدد من المطربين والموسيقيين وأبناء مدينة سنار بالقاهرة وأصدقائه وزملاء دراسته.

فيما أُقيمت مراسم عزاء أخرى بمدينة الشارقة بدولة الإمارات، تقدمها رئيس اتحاد المهن الموسيقية السودانية الفنان نجم الدين الفاضل وعدد من الموسيقيين.

يُذكر أن الموسيقي الراحل (حُذيفة فرج) كان قد تعرض لذبحة صدرية أولى مفاجئة ألزمته فراش المرض بمستشفى الدمازين وتلقى العلاج اللازم، إلا أنها انتابته مرة أخرى وفشل الأطباء في علاجه، الذين سعوا بحسب المُعينات الطبية الشحيحة المتاحة بسبب الحرب والحصار المفروض على المدينة، ولكن فاضت روحه إلى بارئها وتم تشييع جثمانه في موكب مهيب بمقابر الدمازين.

نعاها عدد كبير من زملائه الموسيقيين والفنانين على صفحاتهم بالفيس بوك بعد أن أصابتهم صدمة قوية بسبب وفاته المُفاجئة وكانت تربطه بهم علاقات طيبة ومميزة، كما نعته إدارة قناة النيل الأزرق التي عمل بها سنوات طويلة.

ما يجدر ذكره أن الموسيقي الراحل (حُذيفة فرج سعد) من أبناء مدينة سنار يُعتبر من أمهر العازفين، خريج كلية الموسيقى وأحد أعضاء دار الخرطوم جنوب للموسيقى، دفعته (محمد ضرار، سارة شحاتة، محمد عبد اللطيف، محمد حسين ولمى عبد الله) وكان عضواً في أوركسترا الإذاعة والتلفزيون بقيادة الموسيقار (محمد حامد جوار)، شارك بالعزف مع عمالقة الفن السوداني أبرزهم (محمد وردي ومحمد الأمين)، واُعتمد في السنوات الأخيرة عضواً ثابتاً في أوركسترا البرنامج التلفزيوني الرمضاني (أغاني وأغاني).