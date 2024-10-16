(اليونسكو) تعبر عن قلقها للبيع غير المشروع للآثار السودانية

الخرطوم: السوداني

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، عن قلقها العميق إزاء التدمير المستمر للتراث الثقافي السوداني والإتجار غير المشروع بالآثار نتيجة الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.

وأكدت رسالة من مساعد المدير العام للشؤون الأفريقية، فيرمين إدوارد ماتوكو موجهة إلى الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان، أن اليونسكو تتابع الوضع الإنساني والميداني عن كثب من خلال مكاتبها في الخرطوم والقاهرة.

وأشارت المنظمة إلى تعرض المتحف الوطني في الخرطوم لأعمال نهب واسعة، بالإضافة إلى تأثر متاحف أخرى مثل متحف بيت الخليفة في أم درمان ومتحف نيالا في جنوب دارفور.

وقالت إنه في بيان أصدرته في سبتمبر 2024، دعت اليونسكو السوق الدولية إلى الامتناع عن المتاجرة بالقطع الأثرية السودانية، محذرة من خطورة هذه الأعمال على التراث التاريخي للسودان.

وأكدت اليونسكو، التزامها بالتعاون مع شركائها لحماية التراث السوداني والوقوف إلى جانب الشعب السوداني في مواجهة تداعيات الصراع.