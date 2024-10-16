ضبط مخزنين لتجميع المنهوبات بالثورة محلية كرري

الخرطوم: السوداني

داهم فريق ميداني بقيادة رائد شرطة وإشراف مدير ادارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم، منزلا بالثورة وعثر بداخلها على عدد (45 موتور مياه، 15 موتور مكيف، 2 كمبرسون، 5 مراوح سقف ،1 جوال مسامير ، 1 جوال موتورات مراوح، + 1 باب، وسريرين).

وتم اتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة 100 إجراءات بقسم شرطة الثورة جنوب. وتمكن فريق الميدان من مداهمة منزل آخر وعثر بداخله على (155 طبلون كهرباء، 550 مفتاح تأمين 200 أمبير ثلاثة خطوط، 20 موتور مياه، 3 ماكينات لحام، كمية كبيرة من الأسلاك، كمية كبيرة من أسلاك الكيبلات وكمية كبيرة من لمبات الإنارة والنجف). وبناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (1204) تحت المادة (100/68 إجراءات) بقسم شرطة الثورة جنوب.