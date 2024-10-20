الجيش يرحب بانضمام القائد كيكل وقواته للقتال لجانب الجيش وانسلاخه عن المليشيا.. والبرهان يجدد العفو عن أي متمرد ينحاز لجانب الوطن

الخرطوم: السوداني

أصدر الجيش السوداني، بياناً رسمياً يرحب فيه بانضمام كيكل وقواته للقتال إلى جانب الجيش وانسلاخه عن المليشيا.

وقال الجيش: “انحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين ومقرراً القتال جنباً إلى جنب مع قواتنا، القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته، بعد أن تكشف لهم زيف وباطل دعاوى مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم، وأنهم مجرد أدوات رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية لتدمير البلاد أرضاً وشعباً ومقدرات”.

وأضاف: “ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم وتؤكد أنّ أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة، كما نجدد عفو السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة لأي متمرد ينحاز لجانب الوطن ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان”.