مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث اصطدام طائرة رش وتكتك

الخرطوم: السوداني

أدى حادث بين طائرة رش من طراز (st-cpj) تعمل في مكافحة آفة الطير بتفتيش الفشقة الكبرى بولاية القضارف وتكتك إلى مقتل 4 وإصابة 9 آخرين.

وقال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف د. عمار عبد الله سليمان بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الطائرة كانت تعمل في مكافحة آفة الطير بتفتيش الفشقة الكبرى وعند هبوطها في المدرج الترابي رقم 7 اصطدمت بتكتك ظهر فجأةً في المدرج وكان يحمل على متنه عددا من العمال صغار السن لحصاد السمسم.

نتجت عن الاصطدام 4 حالات وفاة من بين ركاب التكتك وحالات إصابة تم تحويلها إلى مستشفى كسلا التعليمي و8 إصابات خفيفة بين بقية الركاب تم علاجها في مستشفى المدينة،

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتوفين والمصابين.

يذكر أن الطائرة مُؤمّن عليها قانونياً، و قد تعرضت لكسر في الجناح الأسفل بالجهة اليمنى وكسر في المروحة الأمامية، بينما لم يصب بأذى كل من كابتن الطائرة الأوكراني الجنسية ومهندسها السوداني ومفتش الوقاية وسائق التكتك.