الأمم المتحدة: مقتل وجرح العشرات وفرار 46 ألف شخص في هجوم للدعم السريع على شرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قوات الدعم السريع شنت في الفترة ما بين 20 – 25 أكتوبر، هجوماً كبيراً على شرق الجزيرة أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، كما فرَّ ما يُقدَّر بنحو 46700 شخص إلى ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل.

وأكد بيانٌ لمكتب الشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، تعرض سكان ما لا يقل عن 30 قرية وبلدة في الجزيرة لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات، ويواجه أولئك الذين بقوا في منازلهم تهديدات شديدة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي المحتمل وفقدان الأرواح.

وقال البيان: “التقارير الأولية تشير إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ونهب واسع النطاق للأسواق والمنازل وإحراق المزارع. الاحتياجات العاجلة للمتضررين والنازحين تشمل المأوى والغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية”.