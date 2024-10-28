والي الشمالية يحظر سحب الوقود من المحطات الطرفية والداخلية بالمحليات

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، أمر طوارئ اليوم الاثنين بمنع سحب الوقود (البنزين) من المحطات الطرفية والداخلية بمحليات مروي، الدبة والقولد بصورة نهائية وكذلك يمنع سحب الوقود (البنزين) من المحطات الطرفية بمحليات (دنقلا، البرقيق، دلقو وحلفا) ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية وكل من يخالف أمر الطوارئ عن طريق ارتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو التستر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بالإضافة للعقوبات الآتية، السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، ومصادرة الكميات والوسيلة التي يتم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر لصالح وزارة المالية والقوى العاملة، وحدد أمر الطوارئ لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.