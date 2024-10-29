فوز الاسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، يثير جدلاً كبيراً في عالم كرة القدم، في ظل عدم حصول فينيسيوس عليها

وجه ريال مدريد رسالة نارية لمنظمي حفل الكرة الذهبية ومجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

فعقب التأكد من عدم فوز فينيسيوس جونيور بالبالون دور، وتتويج رودري لاعب مانشستر سيتي بالجائزة، قطع النادي الملكي بالكامل.

وقال خوان كاميلو مدير المركز الإعلامي لريال مدريد، لكووورة: “إذا لم تكن معايير الجائزة مناسبة لإعلان فينيسيوس كفائز، فيجب أن يكون كارفاخال هو المتوج، لأنه حقق ألقاباً أكثر من أي شخص آخر، وكان حاسماً”.

وأضاف: “وبما أن الأمر ليس كذلك، فمن الواضح تماماً أن منظمي الكرة الذهبية والاتحاد الأوروبي لا يحترمون ريال مدريد، لذلك، لن نذهب إلى مكان لا نحظى فيه بالاحترام”.

يذكر ان ريال مدريد وج بجائزة أفضل ناد في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2024، الإثنين، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية “باريس”.

وخلال الحفل، أعلن القائمون على الجائزة تتويج النادي الملكي بها، متفوقا على كافة منافسيه في أوروبا والعالم.

واكتفى منظمو الحفل بعرض مقطع فيديو، يستعرض إنجازات ريال مدريد على مدار العام، على رأسها تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

لكن اللافت أن الجائزة لم تسلم لأحد، وذلك بعد مقاطعة ريال مدريد للحفل بقرار يسبقه بساعات معدودة.

ولذلك، قررت الإدارة الملكية التراجع عن سفر كافة عناصر البعثة إلى باريس، والبقاء في مدريد، تضامنا مع فينيسيوس.