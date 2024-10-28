السفير السعودي لدى السودان يزور السفير الإيراني

بورتسودان: السوداني

في أطار الزيارات الدبلوماسية زار سعادة السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، أمس، سعادة السفير الإيراني لدى السودان حسن شاه حسيني، في مقر السفارة الإيرانية في بورتسودان.

وتم خلال الزيارة بحث أطر العلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية الإيرانية تشهد خطوات جديدة على طريق المصالحة التاريخية بين البلدين.

وبعد فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، في 6 يوليو الماضي، ليكون الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الجديد، شدد فيها على تطلع المملكة لـ”الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية للرئيس مسعود بزشكيان، شدد فيها على “تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبيت، وتخدم المصالح المشتركة”.