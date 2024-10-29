غرفة طوارئ السامراب: وفاة 186 شخصاً وإصابة 500 آخرين بحمى الضنك

الخرطوم: السوداني

أعلنت غرفة طوارئ السامراب شمال بحري، عن وفاة 186شخصاً بحمى الضنك وإصابة 500 آخرين، مع وجود إصابات مستمرة في صفوف المواطنين، من ضمنهم كوادر طبية تعمل في المركز الصحي، وقد تلقى هؤلاء المصابون العلاجات اللازمة، لكن الظروف الصحية العامة لا تزال تسجل حالات جديدة.

وناشدت غرفة طوارئ السامراب في بيان اليوم الثلاثاء، في ظل هذا الوضع الحرج، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بفتح مسارات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى منطقة السامراب. لأن الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل أولوية قصوى لمواجهة هذه الأوبئة والحد من انتشارها.

وأكد البيان أن الوضع الصحي في منطقة السامراب يزداد حِدّةً، مع انتشار وباء الكوليرا وحمى الضنك بشكل متسارع. وتشكل هذه الأوبئة، تهديداً مباشراً على الصحة العامة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.