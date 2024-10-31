آبي احمد يعلن اكتمال سد النهضة بنسبة (100%).. ويتعهد بتعزيز تدفقات المياه إلى السودان ومصر في حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه جراء بناء السد

أديس أبابا: السوداني

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسمياً اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%، وتم حجز كمية مياه كافية دون إلحاق ضرر بدولتي المصب السودان ومصر.

وتعهد أمام مجلس نواب الشعب الإثيوبي في كلمة له اليوم، بأن إثيوبيا ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه جراء سد النهضة.

وقال آبي في تصريحات نقلتها هيئة البث الإثيوبية، إن سد النهضة يمثل فرصة مهمة لكل من السودان ومصر، مُبدياً ثقته في عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتَي المصبّ، بحسب ما اوردته وكالة أنباء العالم العربي.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء، أن إثيوبيا لن تسمح بأي تهديد لسيادتها، بحسب هيئة البث.