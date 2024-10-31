ياسر العطا: هذه الحرب تقودها الأمة السودانية بكل أطيافها ضد (الشيطان الجنجويد)

الخرطوم: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ياسر العطا، تماسك الأمة السودانية بكل أطيافها في حربها ضد شيطان السودان المسمى (الجنجويد).

وأضاف لدى مخاطبته، اليوم، القوات المشتركة بأم درمان وكتائب الثوار من مجموعات الإسناد الخاصة التي تعمل تحت إمرة القوات المسلحة، أن ما تنتهجه هذه المليشيا الإرهابية من فظائع وإنتهاكات ليس غريباً عليها. وأكد أن الشعب السوداني سيظل شامخاً وعصياً على الانكسار.

وحيا عضو السيادي، القوات المشتركة وشباب ثورة ديسمبر المجيدة، ووصف قتالهم جنباً إلى جنب القوات المسلحة بأنه لقاء الثوار.

وكان العطا قد تفقد سير التدريب والإعداد للعمليات لهذه القوات التي تعمل في خندق واحد مع القوات المسلحة بولاية الخرطوم.