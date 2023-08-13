النيل الأبيض تستضيف فاقدي الرعاية بدار طيبة

قال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المُكلّف، صديق فريني، إنّ ولاية النيل الأبيض وافقت على استضافة فاقدي الرعاية الأسرية بدار طيبة لرعاية وتأهيل المُشرّدين، وذلك عبر ترتيبات تمّ اتخاذها بمتابعة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، باستطابة كريمة من والي النيل الأبيض، عمر الخليفة.

وكان فريني قد خاطب والي النيل الأبيض رسمياً نيابةً عن ولاية الخرطوم، ووافق موجهاً الأجهزة المختلفة في الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة واستضافتهم مع وجود شريكٍ من المنظمات الوطنية الداعمة لهذه الشريحة.

وتتويجاً لهذا العمل، التقى فريني بوالي الولاية بمكتب أمين عام الحكومة بولاية الجزيرة، وتمّ النقاش حول كافة التفاصيل وترك الأمر برمته للأجهزة المُختصة، منها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمحلية، وكذلك المدينة التي ستتم فيها الاستضافة، ومن ثَمّ انتخاب الشريك من المنظمات العاملة في المجال وكيفية استقبالهم في مجتمع ولاية النيل الأبيض – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

وتقدّم فريني بالشكر لحكومة ولاية النيل الأبيض والمتطوعين، للجهد الذي بُذل، وهو على اتصال دائم لتفقد أحوالهم ومتابعتهم. كما أشار إلى أنّـه سيكون معهم في المرحلة القادمة ومع كل الشباب من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والمُتطوِّعين الذين كان لهم سندٌ طيلة الفترة السابقة إبان الحرب، وثمّن ثباتهم خاصّةً في منطقة طيبة التي شهدت أعنف المعارك، وهم على بُعد خطواتٍ من رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي.