البرهان: تنتهي الحرب بنهاية التمرُّد فقط

كسلا: السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش في الخرطوم يقاتل حتى القضاء على التمرُّد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص، وقال: “لم نتوقف عن القتال حتى القضاء على هذا السرطان ونحن والشعب في خندق واحد”.

وأضاف مخاطباً ضباط وجنود القوات المسلحة في كسلا: “طالما أنّ هذا الجيش أنتم جنوده لن نتراجع ولن ننكص … أرجو الجميع للاطمئنان والتوحد حتى تنتهي المعركة بنهاية آخر متمرد … واستوصوا خيراً بأهل الشهداء والمُقاتلين”.

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة والشرطة والمخابرات تقاتل صفاً واحداً، وأكّد أنّ النصر سيكون حليفهم.

ووجّه البرهان بفتح المعابر مع إريتريا وإثيوبيا، مشيداً بعلاقتهم معهما، مؤكداً أنها ستكون طيبة دوماً.