وسط دموع والدها.. مراسم عقد قِران ابنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

تمت أمس بالقاهرة مراسم عقد قِران ريم ابنة الفنان الكبير كمال ترباس، على السيد (أحمد عادل) المُقيم بدولة قطر، وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة، وحضور عدد من أهل الوسط الفني تقدمهم صديقه الفنان القلع عبد الحفيظ والفنانة حنان بلوبلو.

سيطرت دموع الفنان ترباس، على المشهد، عندما تمت مراسم العقد، ولم يستطع أن يُسيطر على فرحته وشعوره الأبوي في تلك اللحظات، خاصة أنه مازال طريح فراش المرض الذي حدّ من حركته، وهو المُعتاد على الحركة ولقاء ومُقالدة أحبابه وأصدقائه.

وخففت أجواء الفرح عليه كثيراً، خاصةً أنه كان مُحاطاً بزوجاته وشقيقاته وأبنائه وأحفاده وأصدقائه الذين شاركوه فرحة ابنته، مُشكلين لوحة زاهية من الجمال عامرة بالمحبة والسعادة.