مصر تدين اعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة

القاهرة: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، ادانتها لاعتداءات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة.

وقالت في بيان لها: “تابعت مصر بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وتدين مصر بأشد العبارات هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الألاف من ديارهم، وشكلت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت: “تعاود مصر التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان. وتكرر مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني الشقيق، ولا تألو مصر جهدًا، بالتعاون مع الشركاء، لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته”.