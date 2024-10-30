وفاة الموسيقار الكبير عبد الله عربي بالقاهرة

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

توفي أمس بالقاهرة بعد معاناة مع المرض الموسيقار السوداني الكبير عازف الكمان “عبد الله حامد العربي” عن عمر ناهز ٩٤ عاماً.

أقيمت صلاة الجنازة على روحه بعد صلاة الظهر بمسجد (عمرو بن العاص) بمنطقة مصر القديمة، تم تشييعه في موكب مُهيب تقدمه أهل الوسط الفني السوداني المُقيمون بالقاهرة.

يعتبر الراحل عربي من جيل العمالقة الذين أثروا الساحة الفنية بأجمل الموسيقى والألحان، قدم الراحل عددا من الألحان مع العديد من الفنانين مثل (هبت الخرطوم) للفنان عبد الكريم الكابلي وللمطرب التيجاني مختار ، من كلمات الشاعر إسماعيل حسن (أمشي واتمخطر في أرض أجدادك) ، ولشرحبيل أحمد غنى له (كدوال) للشاعر الجيلي محمد صالح، وسيد خليفة من كلمات إسماعيل حسن (يا كنقو يا جبار)، أما عثمان مصطفى فقد نال نصيب الأسد وغنى له من كلمات الجيلي محمد صالح اغنية (فيها إيه) و(فلسطين) وأغنية (بساط الريح) و(صوت الأحرار) من كلمات عبد العزيز سيد أحمد.

كذلك غنى له عثمان مصطفى (يا شاطئ النيل) و(أنا ملاح) من كلمات إسماعيل حسن، و(أخوان زينب ورقية) للشاعر محمد علي أبو قطاطي ومن كلمات وألحان عربي ، قدم أغنية (عيونو السود الجميلة) للفنان حسن درار وهي أشهر اغنياته ، ولحن عربي للفنان محمد ميرغني اغنية (سبا) من كلمات صديق مدثر، و(أفراح البلد) للشاعر إسماعيل حسن، و(ست البنات) للشاعر والملحن علي ميرغني.

الموسيقار الراحل عربي، لكونه يعد من الجيل الرائد في العزف على آلة الكمان هو إضافة لجيل العمالقة من العازفين للآلة كالسر محمد علي ، وبدر التهامي، وفضل جاد السيد، وحسن خواص، وعبد الفتاح الله جابو ، فقد تلى هذه الأسماء اللامعة لذلك عُرف في دوائر الفنانين والموسيقيين بأنه من أكثر عازفي الآلة الذين استخرجوا جمالياتها.