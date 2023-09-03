الهلال الأحمر السوداني يُقيم برنامجاً ترفيهيّاً بمركز الإيواء (2) الدبة في الولاية الشمالية

الدبة: علي تركماني

أقام الهلال الأحمر السوداني، برنامجاً ترفيهيّاً للأطفال والأسر الوافدة جرّاء الحرب من الخرطوم، بهدف خلق الصلات الاجتماعية الطيبة بين الوافدين والمساهمة في الدعم النفسي الإيجابي للأطفال، للتأثيرات السالبة التي تعرّضوا لها بخلق جو من المرح واللعب للأطفال الصغار داخل مركز الإيواء (2) بالدبة يوم السبت.

وقال مشرف الهلال الأحمر بالدبة، حسن محمد أحمد، نرحب بالإخوة الوافدين من ولاية الخرطوم، واليوم ننفذ منشط المساحات الصديقة للأطفال بالمركز رقم (2) بدعم من مشروع الهجرة بالولاية الشمالية وفريق الحماية بمحلية الدبة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف لخلق روح رياضية للأطفال حتى يخرجوا من أجواء الحرب النفسية لحياتهم الطبيعيّة

وأكد أن البرنامج يشمل عدداً من الأسر بـ39 أسرة وأن البرنامج من ضمن برامج الدعم النفسي التي يقدمها الهلال الأحمر.

ودعا محمد الجميع في محلية الدبة للمشاركة في مثل هذه المناشط الاجتماعية من شباب وطلاب ومرأة ومسؤولين، لخلق جو أسري يعكس الصورة الطيبة لمحلية الدبة.

فيما قالت علياء أحمد، إحدى الوافدات لـ(السوداني)، إنّ البرنامج الترفيهي خلق مساحات لطيفة للأطفال الموجودين داخل مركز الإيواء وللأمهات والأسر بالجلسة الاجتماعية التي كانت من ضمن فقرات البرنامج، وتمنّت تكرار البرنامج مرةً أخرى.

واختتمت علياء بالشكر لمديرة المركز أ. أم أبوها للأدوار التي تقوم بها داخل المركز، والشكر لجمعية الهلال الأحمر السوداني للمبادرة الجميلة وللترحيب بهم وبأسرهم في المركز.