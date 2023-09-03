تأجيل الدورة الرابعة عشرة لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي

مدني: السوداني

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي؛ عن تأجيل الدورة الرابعة عشرة للجائزة، بسبب واقع الخراب والدمار والنزوح واللجوء والتشريد الذي فرضته الحرب على ملايين السودانيين.

وقال مجلس الأمناء في بيان ممهور بتوقيع بروفيسور علي شمو، رئيس المجلس، اليوم: “لعلكم تتابعون ما يحدث فيه من قتل وتهجير وتخريب ونهب وحرق وتدمير للمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات والمكتبات العامة والخاصة وكافة الممتلكات والمرافق”.

‎ مضيفاً: “لقد تلقينا رسائل واتصالات عديدة تعبر عن التضامن معنا و مع شعب السودان في محنته، وأيضا جاءت رسائل كثيرة تستفسر عن مصير لجائزة في ظل هذه الظروف المأساوية، وقد ظل مجلس الأمناء يبحث الأمر، في تواصل مستمر ليجد صيغة لاستمرارية هذه الجائزة التي تؤكد أن السودان قادر على تجاوز هذه الظروف، وعلى استئناف دوره الثقافي والحضاري”.

‎يذكر أن المجلس يلتزم أن تستأنف الجائزة نشاطها المعتاد برعاية وتنظيم الشركة السودانية للهاتف السيار – زين – متى ما هدأت الأوضاع وتيسرت الأمور.