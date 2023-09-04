البرهان يصل جوبا

متابعات: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، فى زيارة رسمية. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي الرئيس سلفا كير ميارديت، وأعضاء البعثة السودانية لدى جمهورية جنوب السودان، وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة.

وسيجري رئيس المجلس، مباحثات مع الرئيس سلفا كير حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين، وتطورات الأوضاع فى السودان، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.