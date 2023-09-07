البرهان يتوجه إلى قطر

متابعات: السوداني

توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وسيجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع فى السودان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن، محمد الغالي، الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من الوزراء.