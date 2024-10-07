الخارجية تنفي نية تل أبيب نفي قادة حماس إلى السودان

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إنّه لا صلة لحكومة السودان من “قريب أو بعيد” بما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بشأن نية تل أبيب نفي قادة حركة حماس إلى السودان.

ونقلت هآرتس في الخامس من أكتوبر الجاري أن إسرائيل تفكر في نفي قادة حركة حماس إلى السودان.

واعتبرت الوزارة في توضيح لها فى وقت متأخر أمس الاثنين، أن الزج باسم السودان في هذا الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للإساءة إليه، وصرف الانتباه عن ما يتعرض إليه من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة.

واستبقت هآرتس إحدى الصحف العربية والتي أشارت إلى وجود صفقة تنسحب بموجبها إسرائيل من غزة مقابل إبعاد قادة حماس من القطاع.