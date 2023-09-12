تمديد تسجيل المنظمات الوطنية والأجنبية

بورتسودان: السوداني

أصدر المفوض العام للعون الإنساني، موسى نجم الدين؛ قراراً بتمديد صلاحية شهادات التسجيل والتجديد للمنظمات الوطنية والأجنبية؛ التي انتهى سريانها ولم تتمكّن من تقنين أوضاعها نتيجةً للأوضاع الأمنية الحرجة بالبلاد، وذلك حتى 31 مارس 2024م، على أن تُمارس المنظمات أنشطتها وبرامجها وفقاً للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الإنساني. هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه، وعلى السلطات المُختصة في المستوى الاتحادي والولائي اتحاذ اللازم لتنفيذه كل فيما يخصه.

وقال المفوض، إنّ هذا القرار “إدراكاً منا لأهمية وضرورة تيسير إجراءات عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد وتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين. ونظراً لتعذُّر تجديد توفيق الوضع القانوني لعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية المسجلة العاملة، بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة”.