الحزب الشيوعي: مليشيا الدعم السريع ارتكبت ثلاث جرائم اغتصاب يندي لها الجبين في امتداد ناصر

متابعات: السوداني

قال الحزب الشيوعي السوداني – فرع امتداد البراري والمنشية، إن مليشيا الدعم السريع تواصل انتهاكاتها الجسيمة والمختلفة تجاه المواطنين في الخرطوم والجنينة ومناطق النزاعات، “حيث قامت مليشيا الدعم السريع بارتكاب ثلاث جرائم اغتصاب يندي لها الجبين في منطقة امتداد ناصر”.

وأضاف الحزب الشيوعي في بيان له: “إن عمليات الاغتصاب واقتحام المنازل والاعتداء على ساكنيها وترويعهم وتهجيرهم عنها لتحويلها لثكنات عسكرية بعد نهبها، يوضح تماماً نهج وديدن هذه المليشيات منذ تأسيسها على يد النظام البائد الذي كان يستخدمها كذراع عسكري لقتل وسحل المواطنين السودانيين العُزّل دون عقاب”.

وأكد الحزب الشيوعي، إدانته بقوة هذا الفعل الهمجي والجبان ورفضه “هذا السلوك البربري واللا أخلاقي الصادر عن عناصر هذه المليشيا الفاشية”.

ومضى في القول: “سنظل في كافة فروع الحزب والقوى الديمقراطية نرصد ونوثق لجرائم الدعم السريع، ولأولئك السفلة من المتعاونين معهم، ويوم الحساب لأقرب من حبل الوريد”.