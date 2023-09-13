فولكر يتقدّم باستقالته من رئاسة بعثة يونيتامس في السودان

متابعات: السوداني

تَقدّمَ رئيس بعثة يونيتامس في السودان، فولكر بيرتس، باستقالته من منصبه إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش.

وقال فولكر في خطاب له: “سيتابع العديد منكم الإحاطة الإعلامية التي ستقدّم اليوم إلى مجلس الأمن. اسمحوا لي أن أنبهكم هنا حتى لا تتفاجأوا عندما تسمعونني أقترب من نهاية إحاطتي الإعلامية، إنه لمن دواعي حزني الشديد أن أعلن أن هذه ستكون إحاطتي الإعلامية الأخيرة لمجلس الأمن في جولتي بمهمتي الحالية، وأنني طلبت من الأمين العام إعفائي من هذا الواجب”.

مضيفاً: “اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أقول إنني اتخذت هذه الخطوة بالتنسيق الكامل وبدعم من الأمين العام، الذي أشعر بالامتنان بشكل خاص لدعمه لي في الأشهر الأخيرة”.