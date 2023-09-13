مُباحثات مُشتركة بين أردوغان والبرهان في تركيا

متابعات: السوداني

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي وصل اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية.

وأجرى رئيس المجلس السيادي، مُباحثات ثنائية مُغلقة مع نظيره التركي تعلّقت بمسار العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المُشترك بين السودان وتركيا – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

كما عقد الجانبان السوداني والتركي، مُباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون بين البلدين، حيث تطرّق الجانبان لأهمية تقوية علاقات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتركي.