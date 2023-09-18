وزير الطاقة السعودي: وكالة الطاقة الدولية انتقلت من جهة متوقعة للسوق إلى ناشطة سياسية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، ان وكالة الطاقة الدولية انتقلت من جهة متوقعة للسوق إلى ناشطة سياسية وكل الأمور التي حذرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العالم بأسره يجب أن يركز على أمن الطاقة، في كلمة له بالمؤتمر العالمي للبترول في كندا.

وقال إن الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الأسواق المستدامة، معتبراً أن أسواق الطاقة العالمية بحاجة إلى تنظيم خفيف، لافتاً إلى أن سلوك منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك «حميد»، لا يختلف عن تصرفات المصرف المركزي.