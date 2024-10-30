مصر للطيران تعلن العثور على مواد طافية لحطام طائرتها التي اختفت من مطار شارل ديجول

متابعات: السوداني

أعلنت شركة مصر للطيران، عن العثور على مواد طافية يُرجّح أنها لحطام الطائرة التي اختفت في رحلتها رقم MS 804 القادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكباً، يوم 19 مايو 2016م، كما تم العثور على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

وأوضحت مصر للطيران، انها استلمت التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصرى، مشيرة إلى انه تمت مشاركته مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.

وقالت: “سوف تظل قلوبنا مع الأسر والأحباء الذين ما زالوا يتحملون مرارة الحزن العميق لهذه الخسارة”.