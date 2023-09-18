مستشفى كسلا التعليمى يدشن وحدة جراحة الأطفال وإزالة التشوهات الخلقيه لحديثي الولادة

دشنت مستشفى كسلا التعليمى؛ وحدة جراحة الأطفال وإزالة التشوهات الخلقيه لحديثي الولادة. وقال وزير الصحة المكلف بالولاية، د. علي آدم، إن هذه الخطوة تعتبر تطوراً نوعياً للمستشفى يضاف لسجل الاختراقات الكبيرة والتى نجحت إدارة للمستشفى بقيادة د. أمين محمدين، مدير عام المستشفى والكوادر العاملة بالمستشفى الذي شهد أعمالا كبيرة خلال الفترة الماضية من عمليات تأهيل لكافة أقسام المستشفى بدعم من الوكالة الأمريكية للتنميةَ، حيث تم في هذا الشأن افتتاح عدد من الأقسام وتجهيز غرفة عمليات متكاملة لتواكب هذا التطوربالاضافة لمحطة الأكسجين.

وأعلن الوزير عن موافقة البروفيسور عثمان طه بمجلس جراحة الأطفال رئيس مجلس التخصصات الطبية السوداني الأسبق أن تكون ولاية كسلا أحد مراكز التدريب لنواب الاختصاصيين لجراحة الاطفال نسبة لوجود بيئة التدريب المناسبة من مدرب وعملية جاهزة.