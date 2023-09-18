وزارة الخارجية تُدين تدمير مليشيا الدعم السريع للمؤسسات الاقتصادية والتجارية

بورتسودان: السوداني

أدانت وزارة الخارجية السودانية، استمرار مليشيا الدعم السريع المتمردة في جرائمها باستهداف مقومات الدولة وتدمير العاصمة القومية بعد هزيمتها في ميادين القتال.

وقالت الخارجية في بيان لها: “تواصل المليشيا المتمردة جرائمها الإرهابية المنكرة التي تستهدف القضاء على مقومات الدولة في البلاد. وبعد هزيمتها في ميادين القتال، لجأت المليشيا المتمردة خلال اليومين الماضيين لعمليات التخريب والحرائق في إطار حملتها الشريرة والممنهجة لتدمير العاصمة القومية. وارتكبت سلسلة حرائق استهدفت عدداً من المؤسسات الاقتصادية والمباني التجارية الرئيسية والمهمة في البلاد التي تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني”.

وأضافت: “هذه الجريمة الشنيعة تُضاف لما سبقها من فظائع المليشيا المتمردة مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غرب وجنوب دارفور، وجرائم الاغتصاب واختطاف المدنيين وقتلهم، والتجنيد القسري للأطفال، وطرد سكان العاصمة من منازلهم واحتلالها، ونهب البنوك والأسواق والمصانع وممتلكات المواطنين وسيّاراتهم، وتدمير الجامعات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، وتحويل المستشفيات ودُور العبادة إلى ثكنات عسكرية وغيرها من الفظائع”.

وأوضحت أن المستوى الذي وصلت إليه فظائع المليشيا المتمردة لم يُعرف له مثيلٌ حتى على أيدي أسوأ الحركات الإرهابية العابرة للحدود والتي تضافرت جهود الأسرة الدولية للقضاء عليها.

وناشدت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية وإعلاماً لإدانة هذه الجرائم البربرية، وتصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، وأكّدت قُدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة على هزيمة مخطط تدمير الدولة السودانية، واستعادة مؤسساتها بأفضل مما كانت عليه وذلك بعون الأشقاء والأصدقاء.