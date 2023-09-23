البرهان يعود للبلاد قادماً من نيويورك

متابعات: السوداني

عاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى البلاد بعد مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر و الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من الوزراء.

وكان رئيس مجلس السيادة قد أجرى لقاءات مكثفة مع عدد من الرؤساء والمسؤولين الأمميين ووزراء خارجية عدد من الدول، تطرقت للقضايا الاقليمية والدولية. حيث التقى رئيس الاتحاد الافريقي رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس افريقيا الوسطى والرئيس الاوكراني، بجانب وزراء خارجية كل من روسيا والمملكة العربية السعودية والأمين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ومدعي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال اعلام مجلس السيادة: “وقد كانت هذه اللقاءات بمثابة سانحة طيبة لإطلاع هؤلاء القادة والمسؤولين على مجريات الاوضاع في السودان على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة وقيامها بانتهاكات واسعة في حق المدنيين والمرافق العامة.. كما كان لمخاطبة رئيس المجلس السيادي للمشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة صدى واسع بإعتبار انه وضع العالم امام مسؤولياته من خلال تقديمه لإحاطة كاملة حول ما يتعرض له السودان من مؤامرة تستهدف امنه وسلامة اراضيه علي يد مليشيا الدعم السريع المتمردة”.

واضاف: “حيث طالب المجتمع الدولي بتصنيف هذه المليشيا كجماعة ارهابية بالنظر للممارسات الاجرامية التي ارتكبتها في حق المدنيين والانتهاكات الجسيمة ضد الشعب السوداني في مختلف انحاء السودان. فضلا عن أن استمرار هذه المهددات الامنية من شأنها ان تلقي بظلال سالبة علي السلم والامن الإقليمي والدولي لما لها من عواقب وخيمة علي أمن واستقرار شعوب المنطقة”.