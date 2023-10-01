البرهان يزور دنقلا

زار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم مدينة دنقلا بالولاية الشمالية في إطار زياراته الميدانية للولايات للوقوف علي مجمل الأوضاع.

وحيا البرهان مواطني دنقلا الذين تدافعوا في عفوية للترحيب برئيس مجلس السيادة الإنتقالي وهم يهتفون جيش واحد شعب واحد – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ومن خلال زيارته لمدينة دنقلا عقد رئيس مجلس السيادة إجتماعاً مع لجنة أمن الولاية تلقى تنويراً حول مجمل الأوضاع بالولاية لاسيما الأوضاع الأمنية.

كما زار رئيس مجلس السيادة المستشفى العسكري متفقداً الجرحى والمصابين في معركة الحسم ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، كما تفقد مركز غسيل الكلى بمدينة دنقلا موجهاً ببذل اقصى الجهود بتوفير المعينات العلاجية والطبية لمراكز غسيل الكلى، متمنيا عاجل الشفاء لجميع المرضى.