البرهان يتفقد معبر أرقين ويوجه حكومة الولاية الشمالية والجهات ذات الصلة بتذليل العقبات

تفقد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، يرافقه والي الشمالية الباقر أحمد علي، اليوم في إطار زيارته للولاية الشمالية ، تفقد معبر أرقين بمدينة وادي حلفا ووقف علي المشكلات التي تواجه المواطنين بالمعبر وجهود حكومة الولاية في تذليلها – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ووجه البرهان حكومة الولاية الشمالية بالإسراع في معالجة المشكلات بمعبر أرقين وتهيئة بيئة العمل بالمعبر وذلك لتسهيل حركة الصادر والوارد وإنسياب الحركة التجارية مؤكداً على ضرورة معالجة مشكلة تكدس البضائع في المعبر وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

كما وجه بضرورة العمل بأورنيك 10 وكذلك بنظام التسويات لإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة وذلك في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.