البرهان: بعض السِّياسيين يُمَـارسون الكذب والتضليل دعماً لميليشيا الدعم السريع

متابعات: السوداني

اتّهم رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بعض السِّياسيين بمُمارسة الكذب والتضليل دعماً لمليشيا الدعم السريع المتمردة. وقال: “بعض السِّياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه”.

وشدّد البرهان، على أن القوات المسلحة تُقاتل مُـرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية التي انتهكت حُـرمات المُـواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعٍ لا تستند على منطق.

وأكد على انتصار القوات المسلحة لأنها على حق ومسنودة بالشعب السوداني، لافتاً إلى أن النهاية الفعلية لهذه المعركة بإعادة إعمار ما دمّـــرته الحرب.

وتفقّـد البرهان اليوم، الفرقة الـ(19) مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد الفرقة (19) مشاة وقادة الوحدات، حيث تلقى تنويراً من قائد الفرقة، أعقبه لقاءٌ مع ضباط وصف وجنود الفرقة الرابعة مشاة، أشاد فيه بأدوار الفرقة ومنتسبيها في معركة الكرامة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.