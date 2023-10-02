الرئيس المصري السيسي يعلن ترشحه رسميا لولاية رئاسية جديدة

القاهرة: السوداني

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية القادمة، في نهاية العام الحالي 2023.

وقال السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: “ألبّي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة… وجهت الحكومة للعمل على دراسة حزمة المقترحات التي أفرزها الحوار الوطني، ونجدد العهد للعمل من أجل استكمال أحلامنا في بناء الوطن القائم على أسس العدالة ودولة المؤسسات”.

واضاف أن الحكومة تسعى لتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر: “نخوض معركة البناء وإرادة المصريين هي المحرك الرئيسي لبناء دولتنا العصرية”.