(42) مليار دولار متوسط قيمة العجز الغذائي بالدول العربية 

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، إنّ متوسط قيمة العجز الغذائي في السلع الأساسية من الحبوب والسكر والألبان والزيوت النباتية واللحوم والبقوليات بالدول العربية يُقدّر بـ(42) مليار دولار أمريكي، ويُعتبر من التحديات الرئيسية في الدول العربية، ومن المتوقع مُستقبلاً استمرار تفاقم حجم العجز الغذائي في الدول العربية نتيجةً للنمو السكاني وارتفاع الأسعار، فضلاً عن التأثيرات السلبية على نمو الإنتاج الزراعي كالتغيُّر المناخي والجفاف والتصحُّر والأوبئة والأمراض، وقلة الاستثمارات المُوجّهة للقطاع الزراعي وضعف البنيات التحتية في بعض الدول وعدم وجود تكامل زراعي عربي وفقاً للميزة النسبية.

واستعرض المزروعي، خلال مُشاركته في أعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023، الذي عُقد بعنوان “الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي”، وذلك خلال الفترة 2 – 3 أكتوبر 2023م بالمملكة المغربية. وقدم من خلالها موجزاً تعريفياً عن الهيئة العربية، شمل رؤيتها وأهدافها والتوزيع القطاعي لمساهماتها واستثماراتها واستراتيجيتها ودورها في المساهمة في دعم شريحة صغار المُـزارعين والمُنتجـين والبرامج الإنمائية بالدول العربية.

وأكّـد المزروعي، أنّ مبادرة الهيئة العربية لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية وآليات تنفيذها، وأضاف: المبادرة وجدت تأكيد عدد من المتدخلين باعتبارها مبادرة عملية وواقعية تتضمّـن خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي العربي.

ونوّه المزروعي إلى أنّ الهيئة العربية تُساهم في عدد من المشاريع الزراعية بالمملكة المغربية وهي شركة ضيعة يوسف (إنتاج الفواكه) وOrbis Berries (إنتاج الفواكه الحمراء) وOrbis Green Olive (إنتاج الزيتون)، وذكر أنّ الهيئة العربية بصدد دراسة المساهمة في مشاريع أخرى في مجال إنتاج الشتلات وزيت الزيتون وغيرها.