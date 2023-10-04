مُنتدى الجوائز العربية يُكرِّم الشركة السودانية للهاتف السْيّار (زين) بالعاصمة الأردنية عَمّان

متابعات: السوداني

كرّم مُنتدى الجوائز العربية المنعقد بالعاصمة الأردنية عَمّان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الشركة السودانية للهاتف السّيّار (زين)، تأكيداً لدورها الكبير في دعم الثقافة وتنظيم ورعاية جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي.

وشهد التكريم حضور كبير من المسؤولين والوزراء والمثقفين من مختلف الأقطار العربية، تقدمهم د. عبد العزيز السبيل رئيس منتدى الجوائز العربية وأمين عام جائزة الملك فيصل ووزير التربية والتعليم العالي بالمملكة الأردنية، وذلك للدور الكبير الذي لعبته زين في جعل جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي حضوراً متميزاً وسط الجوائز العربية.

تسلّم الجائزة نيابةً عن شركة زين السودان ممثل الرئيس التنفيذي لشركة زين بالأردن الذي عَبّر عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة المنتدى لهذا التكريم لزين السودان، والذي يُضاف لسجل الشركة الحافل في دعم الثقافة ويحفز إدارة مجموعة زين على مضاعفة الاهتمام بالأنشطة الأدبية بشكل عام وجائزة الطيب صالح بشكل خاص.

من جانبه، أكد البروفيسور علي شمو، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن تكريم شركة زين هو تكريم مستحق، فقد قامت الشركة برعاية وتنظيم الجائزة منذ العام 2010 وحتى الآن دون توقف وسخّرت لها موارد مالية وإدارية هائلة، إضافةً للاهتمام الكبير والمتابعة من الإدارة العليا للشركة ممثلة في العضو المنتدب لزين السودان الفريق طيار الفاتح عروة والمهندس هشام مصطفى علام الرئيس التنفيذي للشركة، حتى أصبحت أنموذجاً يُحتذى في اهتمام القطاع الخاص بالثقافة وإيمانه بدورها في ترقية وتطوُّر المجتمعات.

الجدير بالذكر أنّ مجذوب عيدروس، الأمين العام لجائزة الطيب صالح العالمية، قد شارك في فعاليات واجتماعات المنتدى لهذا العام ممثلاً لمجلس أمناء الجائزة.