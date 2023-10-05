موسى فكي يلتقي الجكومي في أديس أبابا

متابعات: السوداني

التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، بمكتبه ظهر اليوم بأديس أبابا، محمد سيد أحمد الجكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية – رئيس كيان ومسار الشمال.

وتناول اللقاء، الأزمة السودانية الراهنة وإمكانية الحل بمُساهمة الاتحاد الأفريقي المسؤول الأول عن إدارة أزمات القارة الأفريقية بتسهيل الحوار السوداني – السوداني الذي لا إقصاءَ فيه لأي قوى سياسية أو مُجتمعية – بحسب ما أعلنه الجكومي.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنّهم لا يتدخّلون في الشأن السوداني، ويدعمون ما يريده الشعب السوداني صاحب المصلحة في إنهاء أزماته دون وصايةٍ من أحدٍ، لأنهم يعرفون ماذا يريدون وكيفية وصولهم لحل المشاكل التي تعترض مسيرتهم، موضحاً دعمهم كميسِّرين فقط، وأبدى تحسُّره على نشوب الحرب التي قضت على الأخضر واليابس، وأن الاتحاد سيبذل كل مساعيه من أجل إنجاح الحوار السوداني – السوداني.

الجدير بالذكر أن اللقاء حضره بروفيسور محمد الحسن ولد لبات رئيس مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والناطق الرسمي المفوضية.