تمرين عسكري مشترك بين الإمارات وتشاد

متابعات: السوداني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن انطلاق، التمرين المشترك “السيف القاطع” بين وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات مع الجيش التشادي، حيث يقام في الأراضي التشادية، بهدف التطوير والتنسيق المشترك بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية – بحسب ما أوردته وزارة الدفاع الإماراتية

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: “يأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة متعددة الأطراف التي تجريها قواتنا المسلحة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات الميدانية ورفع الكفاءة القتالية في بيئات مختلفة وتطوير المفاهيم والعقائد العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين”.