انطلاق  أولمبياد (أذكى) في السعودية لصناعة جيل واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي

متابعات: السوداني

تنطلق الجمعة في المملكة العربية السعودية فعالية أولمبياد “أذكى”، التي تهدف إلى صناعة جيل واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب حديث يحقق الأثر بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم بوصفهم الطاقة التي لا تنضب.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن الفعالية تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وتعد أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى” المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة، وذلك في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض – بحسب ما أوردته واس.

وتستهدف هذه الفعالية حضورًا جماهيرًا كبيرًا من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ليشهدوا عروضًا استثنائية تجمع ما بين التفكير والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية تحقق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى جانب تزويدهم بالمعرفة من خلال حضور المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة.

