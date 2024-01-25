مجمع السيسي بالقاهرة ينجح في زراعة أول قرنية لطفلة سودانية

القاهرة: السوداني

تمكن مجمع السيسي الطبي فرع القاهرة، التابع لشركة “لب هير” من النجاح في زراعة أول قرنية للعيون لإحدى الطفلات السودانيات.

وقال د. عبد الوهاب السيسي المدير العام لشركة “لب هير”، إنّ زراعة القرنية تمت بشكل سلس، معرباً نجاح زراعة للقرنية، واصفاً هذا النوع من جراحات العيون بالدقيق والحساس، مبيناً أن مجمع السيسي الطبي اطمأن على حالة المريضة آية حسام الدين أبو العزائم بعد المراجعة الدورية عقب انتهاء عملية زراعة القرنية.

من جانبه، تقدّم والد الطفلة آية – التي تمّت زراعة القرنية لها، حسام الدين أبو العزائم، عن شكره وتقديره لفريق العمل الطبي والإداري بمجمع السيسي، وقال إنهم أعادوا الابتسامة لوجه طفلته بعد معاناتها مع مرض العيون، مشيداً بالحفاوة وحُسن التعامل الذي وجده من جميع العاملين في المجمع من أطباء وموظفين، موضحاً أن زراعة القرنية تمت بتخفيضات هائلة بفضل جهود د. السيسي، داعياً السودانيين المتأثرين بالحرب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية بعدم التردد والتوجه بثقة إلى مجمع السيسي الطبي فرع القاهرة بمنطقة الدقي لتلقي الخدمات العلاجية المتميزة في الكشف والعمليات الجراحية والنظارات والبصريات، إضافةً لمراعاة من بروفيسور السيسي لمعاناة وظروف السودانيين المعروفة منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل من العام الماضي.