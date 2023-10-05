شُهُود عيان لـ(السوداني): الدعم السريع تقصف أحياء الحتانة والثورات والإسكان في أم درمان وسقوط عشرات الضحايا والجرحى

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أم درمان: السوداني

قامت قوات الدعم السريع المتمردة، اليوم، بشن قصف مدفعي مُكثّف على مناطق سكنية بأحياء الحتانة والثورات والإسكان في مدينة أم درمان، ما أدّى لسقوط 12 من الضحايا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال وكبار السن.

وبدأ القصف على الأحياء السكنية منذ الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، من مناطق مزارع شمبات التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وتسبب القصف في انقطاع التيار الكهربائي، حيث تم تدمير محول كهرباء رئيسي يغذي تلك المناطق، الشئ الذي أدّى لتأثر خدمات الاتصالات وقطع الإمداد المائي وتوقف أفران الخُبز عن العمل.

وقال مواطنون من حي الحتانة لـ(السوداني)، إن الدعم السريع تعمد قصف تلك المناطق السكنية الخالية من قوات الجيش حتى يهجر السكان منازلهم ويقطع الطريق أمام بقية المواطنين في العودة إلى منازلهم مجدداً، وأضافوا: “هذا عملٌ ممنهجٌ، القصد منه التهجير القسري.. والآن من لم يمت بالدانة مات بسبب المرض في ظل تردي الأوضاع الصحية”.