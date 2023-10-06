السلطات الإماراتية تمنع رسمياً دخول المواطنين السودانيين لأراضيها من حَمَلَة إقامات الأزمات والكوارث

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani

الشارقة: السوداني

أصدرت السلطات الإماراتية قراراً لمطاراتها، بعدم السماح للمواطنين السودانيين من دخول الإمارات من الذين يحملون إقاماتهم تحت كفالة هيئة الأزمات والكوارث.

وعلّلت البيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، هذه الخطوة، نظراً لإلغاء تلك الإقامات بأنظمة الجنسية والإقامة فور مغادرة حامليها للإمارات اعتباراً من تاريخ 15 أغسطس الماضي بأنظمة الجنسية والإقامة الإماراتية.

 

شارك الخبر
alsudani

@

تصفح أيضاً More from author

إضغط هنا للإشتراك في مجموعات صحيفة السوداني علي واتس اب

Leave A Reply

Your email address will not be published.