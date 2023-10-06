السلطات الإماراتية تمنع رسمياً دخول المواطنين السودانيين لأراضيها من حَمَلَة إقامات الأزمات والكوارث

الشارقة: السوداني

أصدرت السلطات الإماراتية قراراً لمطاراتها، بعدم السماح للمواطنين السودانيين من دخول الإمارات من الذين يحملون إقاماتهم تحت كفالة هيئة الأزمات والكوارث.

وعلّلت البيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، هذه الخطوة، نظراً لإلغاء تلك الإقامات بأنظمة الجنسية والإقامة فور مغادرة حامليها للإمارات اعتباراً من تاريخ 15 أغسطس الماضي بأنظمة الجنسية والإقامة الإماراتية.