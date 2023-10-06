فاشية المليشيا

‏خطاب مُناصري الدعم السريع حول تحديدهم لمن يمكن أن (يشيله) السودان ومن لا يسمحون له، يعكس الفاشية المتأصلة في عقيدة المليشيا.

هذا الخطاب ليس مُوجّهاً لشخصٍ بعينه، ولكنه خطاب احتكار الحقيقة التي تدفع البسطاء من مرتزقة المليشيا لارتكاب كل هذه الجرائم وممارستها بإيمان عقدي بأنهم يفعلون الصواب. وهي العقيدة المبنية على شعارات أنصاف المثقفين والساسة الانتهازيين الذين يتحدّثون عن إنهاء اختلالات دولة 56، دون أن يعوا أنّه بناء دولة العدالة لا يحدث بالترويج للانتهاكات المُضَـادة، بل بالقضاء على الانتهاكات الأصلية.

‏عقلية الفاشي التي تظهر في خطابهم لا تتّسق مع شعارات المدنية والديمقراطية التي يحاولون بناء السردية البديلة عبرها. ولكنهم لا يعون ذلك بسبب حِرفة صناعة الغيبوبة بالمواقف والخطابات المجانية التي تخالفها أفعال المليشيا على أرض الواقع.