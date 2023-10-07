لجان مُقاومة العيلفون: مارست علينا مليشيا الدعم السريع أسوأ أنواع القتل والتعذيب والترهيب وصلب الجثث واغتصاب النساء

الخرطوم: السوداني

وجّهت لجان مُقاومة العيلفون، صوت إغاثة ومناشدة عاجلة لكل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والهلال الأحمر وجميع دول العالم والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وأوضحت لجان المقاومة، أنّ أهل العيلفون يعانون الأمرين منذ 3 أيام.

وقالت لجان المقاومة: “مارست علينا مليشيا الدعم السريع أسوأ أنواع القتل والتعذيب والترهيب والاستفزاز والإذلال.. صلبت الجثث واعتقلت الأطفال، وجالت أنباء كثيره جار حصرها شملت اغتصابات كثيره للنساء، وسرقت المحلات واقتحمت البيوت ولم يعد هناك فعل شنيع لم يُرتكب”.

وطالبت لجان المقاومة بفتح ممرات آمنه لخروج المواطنين، وأن يتم الإفراج عن المعتقلين بأقصى سرعة، وإيصال الماء والطعام للمُحتجزين”.