د. جبريل يترأس وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

متابعات: السوداني

يترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية.

وحضر الوزير الجلسة الافتتاحية التي تناولت السِّمات العامة لطبيعة الاجتماعات والتي ستركز على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تُواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافةً إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.

ويجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بِكُلٍّ من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظّم عموماً في شهر سبتمبر – أكتوبر بواشنطن سنتين متتاليتين، وفي بلد عضو آخر في السنة الثالثة.

وشارك د. جبريل اليوم في اجتماع المجموعة الأفريقية مع صندوق النقد الدولي، والتي تبادل فيها الأعضاء الأفكار، وتم تناول عدة محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه التنمية بالقارة الأفريقية وإمكانية زيادة التمويل في الأمن الغذائي وقطاع الطاقة – بحسب ما أورده إعلام وزارة المالية.

وتشارك وزارة المالية في عدة لِجان في الاجتماعات المشتركة من خلال الفريق الفني للوزارة، وستقوم الوزراة بمتابعة الملفات الاقتصادية مع العديد من الدول والجهات ذات الصلة واستئناف العمل بها، لا سيّـما وظروف الحرب الحالية التي أثّرت على الاقتصاد السوداني.